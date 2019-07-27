"فرصة" تعيد دمج 36 نزيلاً مع أسرهم

أحمد مرسي (الشارقة)

«فرصة» و«سند» و«شهادة علمية» عناوين لثلاث مبادرات أطلقتها المؤسسة العقابية بالشارقة لتمكين المنتمين لها وأسرهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ليكونوا أفرادا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم لا قلق منهم أو عليهم. وقد تبنى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مبادرة «فرصة» وأصدر قرارا بإنشاء لجنة تنفيذية للإشراف عليها استهدافا لدمج نزلاء المنشأة الإصلاحية والعقابية في المجتمع عبر برامج متخصصة تعيدهم للمجتمع أفرادا صالحين ومنتجين. وكشف العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، أن المبادرة تعتبر من المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى الدولة، ونجحت خلال الفترة الماضية في تأهيل 36 نزيلاً ونزيلة ممن قضوا مدة محكوميتهم، وذلك بعد زيارات متكررة لأسرهم والتعرف على أحوالهم الاجتماعية وواقع حياتهم ومتطلباتهم الأسرية من الأهل والأبناء. وتعمل اللجنة المختصة على إيجاد البرامج والوسائل المناسبة لدمج الفئة المستفيدة وتعزيز الأمن والأمان من خلال لم شمل أسر النزلاء وتأمين المهن اللازمة لمعيشتهم بعد دراسة أوضاعهم من كافة النواحي الاجتماعية والأمنية والإنسانية، بعد اختيار النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط الترشح للمبادرة ودراسة التقارير الخاصة بهم من الإدارات المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وإلغاء الإبعاد الصادر لبعضهم بعد التزامهم بشروط الكفالة.

ووفقا للعميد شهيل، فإن مبادرة «فرصة» بدأ العمل بها قبل نحو عام ونصف العام، بإطلاق برامج شاملة ومدروسة من قبل مختصين ودارسين، من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وواعظين وتربويين وثقافة الانتماء للوطن وبرامج وطنية ثقافية متنوعة، تدرس وتقام بالتعاون مع الجهات الرسمية بالإمارة، مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو إصلاح شأن النزلاء ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع ومع أسرهم وألا يخشى جيرانهم من وجودهم.

وأفاد بأن غالبية من اجتازوا المبادرة نجحوا في العودة إلى الحياة المجتمعية الطبيعية، باستثناء 5 حالات عادوا للمنشأة الإصلاحية مرة أخرى، ما يؤكد نجاح المبادرة وضرورة مواصلة السير فيها، مشيرا إلى الاستعداد لاستهداف دفعة جديدة من منتسبي «فرصة». وشدد على حرص شرطة الشارقة، من خلال المؤسسة العقابية، على الاهتمام بأوضاع النزلاء وإكسابهم الحرف والأعمال التي تساعدهم في حياتهم الاجتماعية، وتمكينهم من التغلب على الصعوبات التي يواجهونها، بما يمكنهم من العودة الميسرة للحياة الاجتماعية السوية كغيرهم من أفراد المجتمع.

وأوضح العميد شهيل أن مبادرة «فرصة»، استتبعها إطلاق مبادرة «سند» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع، والمعنية بإصدار الرخص التجارية المناسبة لأسر النزلاء وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، وذلك تحقيقا لأهداف وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات والمبادرات المقدمة. وقد تبع ذلك إطلاق المؤسسة دورات فنية متخصصة لتعليم النزلاء مهارات الإخراج والمونتاج الإذاعي والتلفزيوني، ما يمكنهم من الالتحاق بهذه المهن. كما أطلقت دبلومتين للنزلاء لدراسة السياحة والسفر، وبالتعاون مع كلية الأفق، والثانية بتخصص التكنولوجيا. ولفت العميد شهيل إلى أهمية هذه المبادرات للنزلاء وأسرهم والتي تمكنهم من العيش الكريم والتي تفيد المقيمين والمغادرين منهم إلى أوطانهم.