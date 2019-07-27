"التغير المناخي" تدعم تسويق المنتجات الزراعية الوطنية

دبي (الاتحاد) وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة أسواق بشأن تسويق المنتجات الزراعية المحلية للمزارعين الإماراتيين في مراكز التجزئة التابعة لها على مستوى الدولة، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتعزيز القطاع الزراعي في الدولة وضمان استدامته، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وقع الاتفاقية سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، ويوسف شرف المدير التنفيذي لشركة أسواق.

وبموجب المذكرة، تتولى شركة أسواق عرض المنتجات الزراعية المحلية من المزارع العضوية والمائية، والتعريف بها والترويج لها بشكل فاعل في كافة فروع ومراكز التجزئة التابعة لها، على أن تزود الوزارة بتقارير نصف سنوية حول نتائج الأنشطة الترويجية لهذه المنتجات.

بدورها ستزود الوزارة الشركة بمعلومات إرشادية وتوعوية حول منتجات الزراعة المائية والعضوية والتقليدية المحلية، بما يضمن تحقيق التعريف الكامل بالعلامة التجارية الإماراتية (عضوي Organic).

وبهذه المناسبة، قال علوان: «في إطار التزامها بالعمل على تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وبناء منظومة التنوع الغذائي ودعم المزارعين الإماراتيين، تحرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمثل مذكرات تفاهم تسويق المنتجات الزراعية المحلية أحد سبل هذا التعاون».

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