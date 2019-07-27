الامارات | «طرق دبي» تربط تطبيقاتها الذكية مع «الهوية الرقمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تربط تطبيقاتها الذكية مع «الهوية الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع دبي الذكية، ربط تطبيقاتها الذكية مع «الهوية الرقمية» لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدمين لتطبيقات الهيئة، والاستفادة منها من خلال تبسيط التسجيل الشخصي، وعمليات التحقق من الدخول بطريقة مريحة وتلقائية. وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة عبدالعزيز الفلاحي: «إن الهدف من دمج (الهوية الرقمية) مع تطبيقات الهيئة الذكية هو تمكين هيئة الطرق والمواصلات من تحقيق بناء قنوات تواصل مع المتعاملين بشكل آمن ومبتكر».

وأكد أن الهيئة تحرص على أن تكون رائدة عالمياً في تطبيق التقنيات الحديثة والرقمية لخدمة البنية التحتية والنقل في إمارة دبي، وتعزيز الريادة لهيئة الطرق والمواصلات في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والارتقاء بجهودها في مجالات التحول الرقمي، وتنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، بما يتناسب مع مكانة وسمعة دبي العالمية، ترجمةً لرؤية حكومتنا بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم.