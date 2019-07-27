شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 40 أسرة إماراتية منتجة على مهارات «الخياطة والتصميم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، مبادرة تنموية لتأهيل 40 أسرة إماراتية منتجة وتدريبها على مهارات الخياطة والتصميم. وقالت مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بالوزارة، عفراء بوحميد، إن المبادرة المشتركة بين الوزارة وهيئة آل مكتوم الخيرية، تقوم على تنفيذ عدد من الورش في نادي سيدات الشارقة - فرع خورفكان، لـ40 أسرة إماراتية منتجة خلال العام الجاري على مدى أربعة أشهر، بواقع 720 ساعة تدريبية، يتم خلالها تأهيل المشاركات وتدريبهن على مهارات الخياطة والتصميم، لتمكينهن من استغلال أوقات الفراغ، والبدء بمشروع يدعم اقتصاد الأسرة، ويكون مصدر دخل إضافي لها. وأضافت «نهدف من خلال المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية بين الوزارة وشركائها، لدعم مفهوم التنمية المستدامة، وسعياً لتمكين الأفراد من تأدية دورهم في بناء وتحقيق نهضة المجتمع من خلال استغلال قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في جوانب ومهارات عدة». وأشارت بوحميد إلى أنه سيتم منح الأسر المسجّلة في الورش ماكينات الخياطة ومستلزماتها، وستتم متابعة أدائها، ثم تسويق منتجاتها عبر منافذ الوزارة التسويقية، البالغ عددها ستة منافذ منتشرة في جميع مناطق الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تدريب 40 أسرة إماراتية منتجة على مهارات «الخياطة والتصميم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.