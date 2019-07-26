إجراءات جديدة للحصول على الخدمات الصحية بأبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اعتزامها تطبيق إجراءات جديدة على منظومة الحصول على الخدمات الصحية في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى وجود ظاهرة تزايد عدد الزيارات الطبية غير المبررة والفحوصات المتكررة بشكل لافت بين الخاضعين لبرنامج ثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى كثرة الإجراءات الطبية والأدوية الموصوفة لهم والتي قد تسبب تفاعلاً أو ينتج عنها آثار جانبية أو مشكلات تؤثر على صحتهم. وبحسب إحصائيات الدائرة، بلغ عدد الاستشارات الطبية الثانية وغير المبررة لطبيب من نفس الاختصاص في أقل من 14 يوماً 359.266 زيارة في عام 2018 وأكثر من 101.451 زيارة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين وصل إجمالي الفحوصات المتكررة في عام 2018 إلى 79.569 فحصاً، و21882 فحصاً خلال الربع الأول من العام الحالي. وعملت الدائرة على تطبيق الإجراءات الجديدة بعد دراسة شاملة ومفصلة تضمنت التشاور والعمل مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنشآت الصحية، واضعة سلامة المريض على رأس قائمة أولوياتها.

وأكدت الدائرة أن الإجراءات الجديدة ستسهم بشكل فاعل في ضمان رحلة علاجية أكثر فعالية لجميع المرضى لتتوافق في الوقت نفسه مع أفضل الممارسات الصحية المعمول بها عالمياً.