"البنية التحتية" تسلم 240 من كبار المواطنين قرارات تمليك مساكنهم

دبي (وام) أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية مبادرة «سيارة السعادة» التي تندرج ضمن المبادرة الرئيسة «يايين ولسعادتكم متعنين». وتم خلالها زيارة 240 مواطناً من «كبار المواطنين» من المستوفين شروط تمليك المساكن الحكومية في منازلهم، وتسليمهم قرارات تملك مساكنهم، وإنجاز جميع معاملاتهم بشكل فوري.

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والسياسة الوطنية لدولة الإمارات، وإيماناً من وزارة تطوير البنية التحتية بأهمية الاهتمام بفئة «كبار المواطنين»، وتحقيق السعادة وجودة الحياة لهم.

وأكدت المهندسة ابتسام محمد الغويص السويدي مديرة إدارة الإسكان بالوزارة أن مبادرة «يايين ولسعادتكم متعنين» التي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية الثلاثاء الماضي في مجمع الرقايب 2 بإمارة عجمان جاءت تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، حيث استمرت ثلاثة أيام، وتم خلالها تسليم 240 مواطناً قرارات تملك مساكنهم في موقع الحدث بدلاً من انتظارهم 120 يوماً لتقديم طلبه عبر الموقع الإلكتروني.

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