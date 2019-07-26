طقس مغبر وغائم جزئياً في الدولة اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 18 - 30 كم/‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏س أحيانا، فيما يكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:03 والثاني عند الساعة 58:07 والجزر الأول عند الساعة 12:17 والثاني عند الساعة 03:18.

أما بحر عمان، فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:20 والثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والثاني عند الساعة 23:25.

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