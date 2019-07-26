"مواصلات الإمارات" تنجز 4 مشاريع بنية تحتية

دبي (وام) كشفت مواصلات الإمارات أنها أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مشاريع تعنى بتطوير البنية التحتية على مساحة تزيد على 50 ألف متر مربع، ومن المزمع تنفيذ وإنجاز 11 مشروعاً حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت فريال توكل، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، إلى أن المشاريع المنفذة تواكب رؤية المؤسسة «مواصلات متكاملة ونمو مستدام» وتتضمن 4 مشاريع في مناطق مختلفة من الدولة، منها إمارة أبوظبي ومنطقتا العين والظفرة، وإمارة عجمان، وتنوعت بين إنشاء مبان جديدة تدعم عمليات النقل والمواصلات والخدمات الفنية واللوجستية وتوسعة وصيانة عدد من المباني القائمة، بما في ذلك إنشاء مراكز إسعاد المتعاملين، وتوسعة وتطوير المباني الإدارية، وإنشاء مراكز الخدمات والصيانة في إمارتي أبوظبي وعجمان، بحيث تحوي الورش الفنية 27 حارة للصيانة والإصلاح، وإنشاء 10 مغاسل للمركبات الثقيلة والخفيفة، وغيرها.

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