الشعفار يتفقد مقابلات مرشحي "أكاديمية شرطة دبي"

دبي (وام) تفقد الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية بحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي سير العمل في لجنة المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن الدفعة 31 لمرشحي الضباط من العنصر الرجالي، ودورة مرشحي الضباط للدورة الرابعة من العنصر النسائي في نادي ضباط الشرطة بالقرهود. واستمع الفريق الشعفار من اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة رئيس لجنة المقابلات، بحضور العميد الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية نائب رئيس اللجنة، إلى شرح مُفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي. وأثنى الفريق الشعفار في ختام جولته التفقدية على نظام لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة المرشحين.

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