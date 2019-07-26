نسيبة يلتقي سفير تونغا الجديد

أبوظبي (وام) تسلم معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أمس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، نسخة من أوراق اعتماد أكوا أولا سفير مملكة تونغا المعين لدى الدولة، وذلك بحضور أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتمنى معالي زكي أنور نسيبة لسفير مملكة تونغا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه، أعرب سفير مملكة تونغا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تشهده من نمو وتطور في المجالات كافة، ولما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله.

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