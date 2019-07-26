محمد بن بطي يحضر حفل زفاف الحميري والمنصوري

العين (وام) حضر معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم سعيد عبدالله بن بروك الحميري بمناسبة زفاف شقيقهم «خالد» إلى كريمة المرحوم سيف علي سالمين المنصوري، كما حضر الحفل -الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات- عدد من الشيوخ والشخصيات وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت المناسبة عروض تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

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