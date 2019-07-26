قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى الصين وإندونيسيا تعزز بناء شراكات استراتيجية مع شرق آسيا

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين وإندونيسيا تعزز توجه الإمارات نحو بناء شراكات استراتيجية متطورة مع شرق آسيا.
وكتب معاليه في حسابه على "تويتر": "الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الصين وإندونيسيا تعزز توجه الإمارات نحو بناء شراكات استراتيجية متطورة مع شرق آسيا، وبالمقابل ترى هذه الدول الإمارات بنموذجها السياسي والتنموي كالشريك المثالي في المنطقة. علاقات تحرص الإمارات على تعميقها".
وأضاف معاليه: "الشيخ محمد بن زايد صاحب رؤية استراتيجية طموحة ونصب عينه تطور الإمارات وازدهارها ضمن منظومة قيم واضحة أساسها أولوية التربية والتعليم والعلوم، ويدرك أن مستقبل الأوطان أمانة في يد المواطن المؤهل، وأن التواصل مع العالم والاستفادة من تجاربه ضروري للتطور والنهوض".
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