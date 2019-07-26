Galaxy Fold جاهز للإطلاق اعتباراً من شهر سبتمبر

تتمحور رؤيتنا في سامسونج حول أهمية الاستمرار في ريادة الجيل التالي من الابتكارات في عالم الأجهزة المحمولة إضافة إلى المنتجات والتقنيات الجديدة التي من شأنها إعادة صياغة معالم القطاع بأكمله ومساعدة المستخدمين على القيام بما لا يمكنهم فعله. وكنا قد أعلنا في وقت سابق من هذا العام عن جهازنا الرائد Galaxy Fold - أول جهاز قابل للطي من سامسونج لندشن من خلاله فئة جديدة تماماً للهواتف المتحركة. ومنذ ذلك الحين، قمنا بإجراء تحسينات على جهاز Galaxy Fold لضمان حصول المستهلكين على أفضل تجربة ممكنة.

وأخذت سامسونج وقتاً كافياً لإجراء تقييم كامل لعملية تصميم المنتج وإجراء التحسينات اللازمة وإجراء اختبارات صارمة للتحقق من موثوقية وجودة التغييرات التي أجريناها. وتتضمن هذه التحسينات في التصميم والتطوير ما يلي:

تم تصميم الطبقة الواقية العليا لشاشة Infinity Flex لتمتد إلى ما وراء الإطار ، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من بنية الشاشة لا ينبغي إزالتها.

تم إدخال تعزيزات إضافية على هاتف Galaxy Fold بهدف توفير حماية أفضل للجهاز من الجسيمات الخارجية مع الحفاظ على ميزة الطوي الأساسية.

تم تعزيز الجزء العلوي والسفلي من منطقة المفصلات بأغطية حماية مضافة حديثًا.

تم تضمين طبقات معدنية إضافية أسفل شاشة Infinity Flex لتعزيز حماية الشاشة.

تم تقليل المسافة الموجودة بين المفصل وهيكل Galaxy Fold.

وإلى جانب هذه التحسينات، تعمل سامسونج بشكل مستمر لتحسين تجربة مستخدمي هاتف Galaxy Fold بشكل كامل، بما في ذلك تحسين المزيد من التطبيقات والخدمات لتوفير تجربة استخدام استثنائية وفريدها من نوعها لهاتفها القابل للطي. وتجري الشركة حالياً اختبارات المنتج النهائية لجعل هاتف Galaxy Fold متاحاً للمستهلكين في أسواق محددة حول العالم بدءاً من شهر سبتمبر. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بموعد توفر الهاتف في الأسواق مع الاقتراب أكثر من موعد الإطلاق.

يعيد جهاز Galaxy Fold صياغة تجربة استخدام الهاتف الذكي بشكل كامل، حيث يغير الجهاز طريقة تفاعلك وتواصلك مع الأخرين والعالم المحيط بك ويمنحك إمكانية الاستمتاع بتجربة استخدام جديدة في حياتك اليومية. ويتيح لك جهاز سامسونج الجديد والأنيق الذي تم تصميمه بدقة فائقة ومواد عالية الجودة الاستماع إلى أقصى حد بجميع تجاربك اليومية وإنجاز كل ما تحتاج إليه أينما كنت بشكل سلس ومريح. ويمكن لمستخدمي Galaxy Fold الوصول إلى العناصر الأساسية الخاصة بهم على الشاشة الخارجية أثناء استخدام الجهاز بشكل مريح في يد واحدة، ومن ثم فتحها لاستخدام تطبيقات متعددة في آن واحد. ويمكنهم الآن، مع Galaxy Fold، مراجعة المخططات أثناء إجراء مكالمات فيديو إضافة إلى البحث عن المعلومات في الوقت نفسه.

نقدر في سامسونج الدعم الكبير الذي قدمه لنا عملاؤنا في جميع أنحاء العالم، والذين ترقبوا هاتف Galaxy Fold الذي طال انتظاره، ونحن فخورون بمشاركة تفاصيله مع العالم ونتطلع إلى توفيره للمستهلكين قريباً جداً.