البحرية المصرية تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للدفاع البحري بغانا

انطلق المؤتمر والمعرض الدولي للدفاع البحري في ٢٤ و٢٥من يوليو في العاصمة الغانية أكرا، ليشكل انطلاقة استراتيجية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك حول الكثير من الملفات، لا سيما الحرب على الإرهاب ومكافحة القرصنة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد البترولية، وتأمين مناطق الاهتمام الاقتصادية.

ويأتي حرص البحرية المصرية على المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للدفاع البحري انطلاقاً من سياستها الخارجية بالانفتاح على العالم، وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الدول بما يعزز مكانتها واحترامها على الصعد العالمية كافة، مؤكدة في هذا الصدد متانة الروابط الأمنية والاقتصادية والتجارية بين دول القارة الأفريقية إجمالاً وخاصة في مجال الامن البحري والساحلي لتأمين الممرات الملاحية ضد محاولات خرق القوانين البحرية.

ويشارك وفد من القوات البحرية المصرية في المؤتمر والمعرض الدولي للدفاع البحري بغانا، برئاسة اللواء بحري أركان حرب/أشرف عبد الجواد مدير معهد الدراسات البحرية في المؤتمر الأول من نوعه إقليميا، حيث يحظى بمشاركة القوات البحرية من جميع الدول الأفريقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا والبرتغال على مدى يومين لمناقشة تحديات الأمن البحري من منطلق أن مواجهة التهديدات البحرية الحالية تتطلب تضافر للإمكانيات وتعاون معلوماتي وتنسيق للجهود بهدف وضع خريطة طريق للتعامل مع تلك التحديات واحتوائها.

وتستضيف البحرية الغانية أكثر من 20 من قادة القوات البحرية من مختلف أنحاء إفريقيا إلى جانب 250 من كبار المسؤولين الدوليين من القوات البحرية وخفر السواحل والشرطة البحرية في المعرض والمؤتمر الدولي للدفاع البحري الدولي (IMDEC) ، لمناقشة ومعالجة كيفية تأمين البحار والمحيطات ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد البترولية، وتأمين مناطق الاهتمام الاقتصادية. ويمثل المؤتمر والمعرض الدولي للدفاع البحري بحضوره الأفريقي المكثف فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول الأفريقية بما يدفع إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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يفتتح المؤتمر نائب الرئيس دولة غانا الدكتور ماهامودو بوميا، وقائد القوات البحرية الأميرال جيمس فوغو رئيس قيادة القوات المشتركة للحلف الأطلسي بنابولي، قائد تركيبة القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، وهون. دومينيك أدونا بينغاب نيتيوول، وزير الدفاع في غانا ، والفريق أوبيد أكوا ، رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الغانية ، والأدميرال سيث أمواما، رئيس أركان البحرية، غانا البحرية ، نائب الجو مارشال ف هانسون، رئيس الأركان الجوية ، ويلي الافتتاح جولة في المعرض للاطلاع على أحدث تقنيات الدفاع البحري. بالإضافة إلى حفل لتقديم جوائز تقديرية تقديمها البحرية الغانية لكبار الشخصيات.

ويقدم خطاب الافتتاح الرئيسي اللواء بحري سيث أمواما، رئيس أركان البحرية في غانا البحرية، بعنوان: غانا البحرية - الماضي والحاضر والمستقبل. تليها حلقة نقاش بعنوان: القوات البحرية: العمليات المشتركة وتعزيز قابلية التشغيل البيني. وسيتولى إدارة النقاش الأدميرال بيتر كوفي فايدو، رئيس الأركان البحرية السابق، غانا.