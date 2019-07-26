"خلّك كول للمدرسة" مع أحدث تشكيلات "سنتربوينت" لهذا الموسم

تقدم "سنتربوينت"، وجهة الأزياء الرائدة في المنطقة، تشكيلة شاملة من مستلزمات العودة إلى المدارس ضمن حملة #خلّك_كول_للمدرسة لجميع الفئات العمرية بدءاً من الصغار إلى المراهقين، مع قرب انتهاء العطلة الصيفية وتوجه الأهالي نحو التحضير لعودة أطفالهم إلى المدارس.

وتضم "سنتربوينت" تحت مظلتها أسماء شهيرة مثل "محل الأطفال" و"سبلاش" و"شومارت" و"لايف ستايل"، وتقدم تشكيلة العودة إلى المدارس مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لترضي أذواق الطلاب والطالبات من حقائب الظهر الأنيقة والحقائب المزودة بعجلات، والأحذية، وصناديق الطعام وقوارير المياه. وتمتاز جميع هذه المنتجات المميزة بتصاميمها العصرية، وأسعارها المناسبة.

وبهذه المناسبة، قال سايمون سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سنتربوينت": "يسعدنا في ’سنتربوينت‘ الكشف عن تشكيلتنا الجديدة والشاملة من مستلزمات العودة إلى المدارس والمصممة لتلبية احتياجات الطلاب من الذكور والإناث من مختلف الأعمار. وتضم تشكيلتنا المتوفرة في متاجرنا مزيجاً متناغماً من المنتجات الأنيقة والمريحة التي تمتاز بجودتها وأسعارها المناسبة، والمستلزمات المدرسية المميزة التي تلبي أذواق الطلاب، سواء من المستلزمات المدرسية أو الأحذية والملابس الرائعة التي يعشقها اليافعون. ومع بداية العام الدراسي الجديد، نقدم أيضاً صفقات مجزية تتضمن ضماناً لمدة عام كامل على حقائب المدرسة في متاجر ’محل الأطفال‘ و’لايف ستايل‘ وباقات التوفير الرائعة من ’لايف ستايل‘".

وبما أن عودة الموسم الدراسي الجديد تعني بالضرورة شراء حقيبة مدرسة جديدة، يقدم "محل الأطفال" حقائب الظهر وأخرى مزودة بعجلات مزينة بالشخصيات المفضلة لدى الأطفال ونجوم الرياضة، وتأتي جميعها مع ضمان لمدة عام بما يضيف القيمة على مشتريات المتسوقين. ويحظى الطلاب الأصغر سناً والمقبلين على مرحلة الروضة بحقائب متينة تحمل تصاميم مفعمة بالألوان وشخصيات مميزة مثل آنا وايلسا من فيلم ديزني الذي يعشقه الأطفال "ملكة الثلج". ولا شك أن الفتيات سيلفتن أنظار صديقاتهن بالحقائب وعلب الأقلام التي تزينها صور شخصيات شهيرة مثل بيكمي بويس؛ لول؛ ملكة الثلج؛ روكو، وبيب، بينما يحصل الفتية على حقائب مستوحاة من عالم التشويق والإثارة ومزينة بصور شخصيات سبايدرمان، وفيراري، وريال مدريد.

ويحصل المتسوقون على قيمة كبيرة عند شرائهم باقة "لايف ستايل" الخاصة للعودة للمدرسة والتي تضم 6 مستلزمات أساسية للمدرسة وهي حقيبة ظهر وعلبة أقلام وحقيبة طعام، وسماعات، ومفكرة وزجاجة مياه من علامات تجارية مختارة بسعر 399 درهم إضافة إلى جهاز لوحي من علامة TouchMate. فلا تفوتوا اغتنام هذه الفرصة.

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وعلاوة على ذلك، تشمل تشكيلة "لايف ستايل" مجموعة عصرية وأنيقة من الحقائب والمستلزمات من علامات تجارية مثل "بيبي جينز"، و"بانتون"، و"مس ليمونادي"، و"منماي"، و"كيميدول"، وجي وورلد"، "ديزني برنسيس"، وجستس ليج"، وتعتبر مثالية لمفاجأة الأصدقاء والمدرسين بمظهرها الرائع. ولاختيار قوارير المياه وحقائب الطعام وعلب الأقلام ما عليكم سوى التوجه إلى "لايف ستايل".

وللباحثين عن أفضل خيارات الأحذية للعودة إلى المدرسة بكل أناقة، تقدم تشكيلة "شومارت" للعودة إلى المدارس خيارات أنيقة وعملية من الأحذية البيضاء والسوداء والأحذية المخصصة للصفوف وممارسة الرياضة، إضافة إلى أحذية بتصاميم عصرية وأنيقة من علامات تجارية رائدة مثل "كابا" و"بوما"، و"سكتشرز"، و"كانجاروز"، وأخرى متخصصة في الأحذية الرياضية مثل "نايكي" و"أديداس"، لتضاف إلى تشكيلة الأحذية الواسعة من العلامات التجارية المتنوعة في "شومارت". وتلبي هذه الأحذية احتياجات الأطفال الصغار وتضفي على مظهرهم رونقاً رائعاً، وتتميز مجموعة الأحذية غير الرسمية بشخصيات ديزني المفضلة للأطفال، بما في ذلك باربي وملكة الثلج وميني ماوس، في حين تمنح الأحذية غير الرسمية مظهراً رياضياً جذاباً للأولاد، مع تركيز على المتانة والراحة للموسم الدراسي الجديد. وتقدم "شومارت" أيضاً مجموعة من حقائب الظهر التي تمتاز بمتانتها وأناقتها، ضمن تشكيلة متنوعة من الأشكال والتصاميم من لي كوبر، ونايكي، وأديداس، وبوما، وكابا وغيرها.

أما لليافعين الباحثين عن التميز عن أقرانهم، تقدم "سبلاش" تشكيلة من الأزياء الأنيقة، والحقائب المدرسية والمستلزمات الأخرى التي تمنحهم مظهراً ينضح بالأناقة دون أدنى عناء يذكر للعودة إلى مدارسهم بأسلوب مميز، إضافة إلى الملابس الأساسية التي لا بد للجميع من اقتنائها مثل القمصان القطنية والسراويل المصممة بتدرجات لونية حيادية للفتيان والتنانير الطويلة، والفساتين، والسراويل، والجاكيتات الكلاسيكية، والقمصان القطنية ذات التصاميم المميزة والقماش الناعم للفتيات، علاوة على أساسيات الملابس الأخرى. وسواء لطلاب المرحلة الإعدادية، أو الثانوية أو حتى لطلاب الجامعات، فإن شراء المستلزمات والملابس المدرسية أمر ضروري للغاية، فلا تترددوا بمنح أطفالكم إطلالات رائعة والاختيار من تشكيلة "سبلاش" من الحقائب العصرية والأنيقة والمريحة من علامات "كابا"، و"أكتيف مين" و"لي كوبر" وغيرها.