شركة كيرزنر الدولية ودولفين كابيتال بارتنرز تضعان حجر الأساس لمنتجع ون آند أونلي جزيرة كيا

احتفلت شركتا كيرزنر القابضة المحدودة ("كيرزنر") ودولفين كابيتال بارتنرز بوضع حجر الأساس لمنتجع ون آند أونلي جزيرة كيا في اليونان ضمن احتفال أقيم على جزيرة كيكلادس يوم الإثنين 8 يوليو 2019. يستكنّ هذا المنتجع الفخم على شواطئ بحر إيجه ويشغل مساحة 65 هكتاراً على الجانب الغربي لجزيرة كيا، حيث سيضمّ 75 فيلا وما يصل إلى 40 شقة سكنية خاصة برسم البيع تحمل علامة ون آند أونلي المميزة. وفي إطار التوسّع الاستراتيجي الذي تعتمده العلامة، سيكون منتجع ون آند أونلي جزيرة كيا ثاني منتجع تابع لعلامة ون آند أونلي في أوروبا، بعد افتتاح منتجع ون آند أونلي بورتونوفي في مونتينيغرو عام 2020. من جهتها، تخطط شركة كيرزنر الرائدة في تطوير وتشغيل منتجعات ومساكن فائقة الفخامة حول العالم، لمواصلة تطوير علامة ون آند أونلي وتوسيع انتشارها على الصعيد العالمي.

وقد حضر الاحتفال المميز كل من صاحب السعادة محمد الشيباني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة شركة كيرزنر الدولية، ومايكل ويل، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية، وميلتوس كامبوريديس، المؤسِّس والشريك الإداري لشركة دولفين كابيتال بارتنرز بالإضافة إلى جون هيه، مهندس معماري ومالك شركة هيه أند كو. تشكّل هذه المناسبة خطوةً هامة في مساعي الشركتَين لتطوير المنتجع الذي يُتوقَّع تصنيفه من المنتجعات الرائدة في البحر الأبيض المتوسط، إذ سيرسي معايير جديدة للتميّز في بحر إيجه.



تُعدّ كيا أقرب جزيرة كيكلادية إلى أثينا ويسهل الوصول إليها بالعبّارة، أو القارب السريع أو اليخت من ميناء لافريو. ومن المتوقّع أن يصبح ون آند أونلي جزيرة كيا الملاذ المفضّل لدى الضيوف وسط خيارات إقامة وفلل منعزلة مزودة بأحواض سباحة خاصة تناسب الأزواج والعائلات الكبيرة على حد سواء. صمّمت شركة هيه أند كو هذا المنتجع الفخم بلمسة يونانية عصرية، حيث سيحتفي بأجواء كيكلاديس الطبيعية الرائعة ويكرّم الثقافة والتقاليد الغنية في البلاد. هذا ويحتضن المنتجع سبا مميّزاً يقدّم تجارب عافية شاملة ومرافق حديثة للّياقة البدنية، فضلاً عن تجارب طعام آسرة ونادٍ شاطئي نابض بالحياة يشكّل وجهةً استثنائية لكافة الأجيال.

وصف الصورة:

صاحب السعادة محمد الشيباني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة شركة كيرزنر الدولية، ومايكل ب. ويل، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية، وميلتوس كامبوريديس، المؤسِّس والشريك الإداري لشركة دولفين كابيتال بارتنرز بالإضافة إلى جون هيه، مهندس معماري ومالك شركة هيه أند كو. وضع حجر الأساس في ون آند أونلي جزيرة كيا، منتجع فائق الفخامة وشقق سكنية خاصة ستُعيد صياغة مفهوم الضيافة في بحر إيجه.