موانئ أبوظبي تكرّم المتميزين في مجال الصحة والسلامة والبيئة

في خطوة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة، كرّمت موانئ أبوظبي الفائزين بجوائز "نيشان"، وذلك لتميزهم في تطبيق أفضل المعايير في هذه المجالات وتعزيزها على صعيد موانئ أبوظبي وشركاتها التابعة وعملائها.

وتمثل جوائز نيشان إحدى المبادرات التي أطلقتها موانئ أبوظبي ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وكذلك أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة. ونجحت موانئ أبوظبي في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من بينها على سبيل المثال "أسبوع الصحّة والسلامة والبيئة" و"برنامج ابتكار" ومختبر الابتكار الرقمي للموانئ.

واستقطب دورة هذا العام من جوائز "نيشان" مشاركات عديدة من الأفراد والشركات ضمن فئات ثلاث رئيسية و17 فئة فرعية تشمل ثماني جوائز سنوية مخصصة للشركات التابعة لموانئ أبوظبي وخمس جوائز للعملاء وأربع جوائز للممارسات الفردية.

وفي هذه المناسبة، توجه الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات بموانئ أبوظبي، بالشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين والعملاء وكذلك إلى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي والموظفين، لحرصهم على انجاح جائزة نيشان وإلتزامهم المستمر بأفضل الممارسات والمعايير في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وأضاف: "نؤمن في موانئ أبوظبي بأهمية تشجيع وتطبيق الممارسات الآمنة وفقاً لأفضل المعايير المحلية والدولية في مجال الصحة والسلامة والبيئة. وتتماشى جوائز ’نيشان’ التي تكّرم الأداء المتميّز في هذه المجالات مع التزام موانئ أبوظبي بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. ونحن على ثقة بأهمية الدور الذي تلعبه جائزة ’نيشان‘ بدورتها الثانية هذا العام في المساهمة في بناء اقتصادٍ مستدام في أبوظبي وذلك بالتعاون مع الشركاء والعملاء.

هذا، وقامت لجنّة حفل الجوائز المؤلفة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتقييم جهود الأفراد والجهات المتقدمة للجوائز في مختلف مجالات الصحّة والسلامة والبيئة بالاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات لتقييم مستوى تطوّر أدائهم ضمن نطاق الأعمال الرئيسية.

الفائزون بالجوائز السنوية للعملاء:

جائزة أفضل أداء للصحة والسلامة والبيئة فئة البناء/ المشاريع- شركة الجرافات البحرية الوطنية

جائزة أفضل أداء للصحة والسلامة والبيئة فئة المتعاقدين- شركة النصر للمقاولات

جائزة أفضل أداء للصحة والسلامة والبيئة فئة المستأجرين- شركة ايه جي لحلول المرافق

جائزة أفضل ممثل للصحة والسلامة والبيئة فئة الأفراد من العملاء- سيد ناصر حسين من شركة النصر للمقاولات

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الفائزون بالجائزة السنوية للشركات التابعة لموانئ أبوظبي:

جائزة أفضل أداء للصحة والسلامة والبيئة وجائزة أفضل إدارة للمقاولين/المتعاقدين- إدارة المشاريع

جائزة أفضل منفذ لمقترحات ومبادرات الصحة والسلامة والبيئة وجائزة وأفضل إدارة للتغيير- ميناء خليفة

جائزة أفضل إدارة للمخاطر- شركة الخدمات الملاحية سفين

جائزة أفضل إدارة للتعامل مع النفايات- مرافئ أبوظبي

جائزة ابتكار أفضل مبادرة للصحة والسلامة والبيئة- ميناء زايد

جائزة أفضل أداء لإستمرارية الأعمال- إدارة الأصول

الفائزون بالجائزة السنوية للجوائز الفردية:

جائزة أفضل أداء للصحة والسلامة والبيئة- إينوسنت مازومبواي

جائزة أفضل صاحب ملاحظة تصحيحية- نيناد باجيفتش

جائزة أفضل ممثل للصحة والسلامة والبيئة- أحمد يلماز

جائزة أفضل ممثل لإستمرارية الأعمال- زاهد سيد

وقد كرّمت موانئ أبوظبي شركائها الاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المستمر ومساهمتهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بممارسات الصحّة والسلامة والبيئة في إمارة أبوظبي، حيث شملت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة النقل-أبوظبي، وهيئة البيئة- أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

كما احتفى حفل توزيع جوائز "نيشان" بالمساهمات البارزة التي قدمتها شركة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي وتدوير ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الصحّة – أبوظبي وصحة - شركة أبوظبي للخدمات الصحية ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي وأدنوك وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة الجرافات البحرية الوطنية.

هذا وقد لاقت جهود موانئ أبوظبي في مجال التنمية المستدامة ترحيباً عالمياً واسعاً. ففي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار برنامج الشركة المعني بتطبيق ممارسات الصحة والسلامة والبيئة ضمن القائمة القصيرة لحفل توزيع جوائز الاستدامة التابع لـ "الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ" ضمن فئة "السلامة والأمان".-