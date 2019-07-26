كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على مطعم El Chapo’s Tacos المكسيكي الجديد في دبي

وصل إلى دبي مطعم El Chapo’s Tacos المكسيكي المناسب للعائلات ويقدم وجبات غداء عمل ووجبات مجانية للأطفال أقل من 12 عامًا في عطلة نهاية الأسبوع.

ويقع المطعم في Studio One Hotel، ويقدم نكهات وأصوات وخبرات مكسيكية أصيلة بأسعار معقولة. ويفتح المطعم يوميًا من منتصف النهار، ويضم منطقة عائلية مخصصة تستضيف مجموعة من الألعاب والمساحات التي يستمتع بها الأطفال.

ويأتي المطعم مكتملًا بالأرضيات المبلطة والأكشاك البرتقالية الزاهية، وعلامات نيون تزين الجدران.

ويقدم المطبخ، الذي يرأسه الطاهي خوسيه كارلوس، مجموعة من الأطباق المكسيكية التقليدية والوصفات العائلية المصممة للمشاركة، بالإضافة إلى لمسة من الأطباق الكلاسيكية المكسيكية.

Advertisements

وسيتم إطلاق غداء عمل يوميًا قريبًا، ليقدم للضيوف دورتين من الوجبات السريعة المكسيكية مقابل 69 درهماً، أو الترقية إلى ثلاث دورات مقابل 89 درهم.

وسيطلق المطعم أيضًا ليلة أسبوعية للسيدات، حيث يقدم ثلاث أطباق مقابل 149 درهمًا، ووجبة عشاء الأربعاء لجميع ضيوفه، ويقدم دورتين مقابل 99 درهم أو ثلاث دورات مقابل 149 درهم، بحسب موقع واتس أون.

للمزيد من المعلومات والحجوزات هاتف: 045145411. Facebook.com/ElChaposTacosstudiocity