كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أول مصنع للشوكولاتة من حليب الإبل في دبي

ينتج هذا المصنع الصغير الذي يضم 50 موظفًا في واحة دبي للسيليكون 600 كيلوغرام من الشوكولاته يوميًا، ويقدم منتجاته إلى عدد كبير من البلدان من المغرب إلى ماليزيا.

بدأت قصة النجاح يوم الأحد في عيد الفصح عام 2004، عندما كان السيد فان ألمسيك وزوجته السودانية حنان أحمد يشاهدان عرضًا للسفر في منزلهما في كولونيا، وظهر طبيب بيطري ألماني على الشاشة يمجد الفوائد الصحية لحليب الإبل.

وقرر الزوجان إطلاق أول مصنع من نوعه لتصنيع الشوكولاتة في دبي مصنوعة من حليب الإبل، وبحلول أغسطس 2007، كانت العائلة قد انتقلت إلى دبي لإنشاء المصنع، وجاء المرشدون إلى دبي من كولونيا وفيينا لتدريب الموظفين على افتتاح عام 2008، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

Advertisements

ويتبع مصنع دبي أقدم تقاليد الشوكولاتة من مسقط رأس فان ألمسيك في كولونيا، ويختلف من ناحية واحدة فقط، وهو اعتماد حليب الإبل كمكون سري لخلطة الشوكولاتة.

واستغرق الأمر ست سنوات أخرى قبل أن يتم التعرف على حليب الإبل كأحد منتجات الألبان من قبل الاتحاد الأوروبي.