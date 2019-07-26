كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على الغاليريا مول في جزيرة المارية

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً عن “الغاليريا” الواقعة في جزيرة الماريه بإطلالتها الخلاّبة على أفق مدينة أبوظبي، وهي وُجْهة فاخرة للتسوق وتناول الطعام في قلب المركز المالي العالمي للعاصمة.

وتضم وجهة التسوق مزيجاً متميزاً من متاجر الأزياء الفاخرة إلى جانب محلات لأشهر علامات الموضة الرائدة عالمياً، ومجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية، ومن المتوقع افتتاحها يوم 4 سبتمبر القادم.

وتعتبر “الغاليريا” ثمرة تعاون فريد بين كلٍ من شركة “جلف ريليتد” و”مبادلة للعقارات والبنية التحتية”، وحدة الأعمال التابعة لشركة المبادلة للتنمية “مبادلة”، والذي يهدف إلى تطوير وجهة للتسوق تتميز بالفخامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتتألف “الغاليريا”، التي تبلغ مساحتها 33 ألف متر مربع، من طابقين، وتضم ردهتها سقفاً متميزاً صُمِّم من الزجاج والفولاذ.

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وترتقي “الغاليريا” بمحلاتها الفاخرة إلى مستوى جديد من الفخامة، حيث تضم نخبة من أرقى العلامات التجارية للأزياء، مثل “لوي فويتون”، و”كارتييه”، و”غوتشي”، و”برادا”، وغيرها الكثير. كما تضم “الغاليريا” أكثر من 50 علامة تجارية تفتح منافذ بيع للمرة الأولى في أبوظبي، وأبرزها “بيرلوتي”، و”سيلين”، و”مالبري”، و”مارك جيكوبس”، و”بول سميث”، و”توري بيرش”.

كما تضم “الغاليريا” شرفتين مخصصتين لتناول الطعام، تطلان على الممشى وعلى أفق مدينة أبوظبي، وتقدم خيارات عالمية فاخرة لتناول الطعام متوفرة من خلال مطاعم مثل “زوما”، و”بيتي ميزون” و”نُسر إي” و”روبرتوز” و”لوكا” و”ألمظ” من “مومو” و”ماغنوليا بيكري”.