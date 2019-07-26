كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين وصل العمل في مكتبة محمد بن راشد بدبي؟

تعد مكتبة محمد بن راشد واحدة من أكثر المناطق السياحية حظوةً في المدينة، ويبدو أنها جاهزة تقريبًا لفتح أبوابها للزوار.

وتبلغ مساحة المكتبة 66000 متر مربع، وتم الإعلان عن المكتبة كجزء من عام القراءة لعام 2016 ومن المتوقع افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام. وتم تصميم الهيكل الخارجي على شكل كتاب مفتوح.

ويبلغ ارتفاع هذا المبنى المذهل سبعة طوابق، ويمكن رؤيته من جميع أنحاء الخور ، مما يمنح ركاب التكسي المائي نظرة أولية على تقدمه.

Advertisements

وعند اكتمالها، ستضم المكتبة أكثر من 4.5 مليون كتاب، بما في ذلك الكتب المطبوعة والكتب الإلكترونية، وسوف تشمل أيضًا العديد من مجالات الأحداث والأنشطة والمهرجانات الثقافية والتعليمية، فضلاً عن أماكن للمعارض ومسرح محاضرات يتسع لـ 500 مقعد.

وستستضيف مكتبة محمد بن راشد المقر الرئيسي للمجلس الدولي للغة العربية وتنشر معجم محمد بن راشد المعاصر للغة العربية.

ولا توجد أي موعد رسمي حتى الآن لافتتاح المكتبة، ولكن الصور التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي على إنستغرام تظهر أن الافتتاح بات قريباً، بحسب موقع واتس أون.