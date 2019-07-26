كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كل ما تحتاج معرفته عن مشروع التعرفة المرورية في أبوظبي

أعلن مسؤولون كبار في وزارة النقل في أبو ظبي يوم الخميس أن سائقي السيارات في أبوظبي سيتعين عليهم دفع رسوم الطرق اعتباراً من 15 أكتوبر.

وتم تثبيت أربعة بوابات، وسيتعين على سائقي السيارات دفع 4 دراهم للقيادة خلال ساعات الذروة بين السبت والخميس. وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، سيتم تخفيض هذه الرسوم إلى 2 درهم.

وتم الكشف عن تفاصيل رسوم الطرق القادمة، والتي تعد جزءًا من نظام يُعرف باسم مشروع التعرفة المرورية لمستخدمي الطرق في أبو ظبي خلال مؤتم صحفي في العاصمة.

وسيتم تشغيل النظام عبر الإنترنت لتسجيل المركبات بالكامل بحلول 30 أغسطس 2019، بحسب صحيفة غلف نيوز.

ويقوم نظام التسجيل المتكامل عبر الإنترنت بإنشاء حسابات بدون مقابل للمركبات المسجلة في أبوظبي. ويتم دفع رسوم الرسوم من خلال محفظة إلكترونية.

وينبغي على جميع مستخدمي الطرق فتح حساب خاص للحصيلة ومن خلال هذا الحساب، سيتمكنون من إدارة مركباتهم ومعالجة المدفوعات المستحقة من خلال نظام بسيط وسهل الاستخدام عبر الإنترنت. وسيتلقى أصحاب الحساب تلقائيًا رسالة SMS توضح اسم المستخدم وكلمة المرور لهذا الحساب، ثم يمكنهم إضافة أي مركبات إضافية إلى الحساب المسجل كما هو مطلوب.

وبالنسبة للمركبات المسجلة خارج أبو ظبي، يجب تسجيل المالك في النظام قبل عبور البوابات. وفي حالة عبور مركبة غير مسجلة في نظام بوابة الرسوم تحت أبواب الرسوم، سيتم منح المستخدم فترة سماح مدتها عشرة أيام عمل، بدءًا من وقت العبور، للتسجيل في النظام قبل تطبيق الغرامة.

ويعفي القانون سيارات الإسعاف والقوات المسلحة ومركبات الدفاع المدني والحافلات العامة والدراجات النارية وسيارات الأجرة المرخصة والحافلات المدرسية المرخصة وحافلات الركاب التي تُقل 26 راكباً على الأقل ومركبات الشرطة ومركبات وزارة الداخلية والمركبات الكهربائية والمقطورات من الرسوم.

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الغرامات

– سيتم تغريم المركبات غير المسجلة التي تمر عبر بوابة التحصيل بعد فترة السماح – أول عشرة أيام عمل بعد المرور عبر البوابة. وتبلغ الغرامات 100 درهم لليوم الأول (بعد فترة السماح)، و 200 درهم لليوم الثاني، و 400 درهم لليوم الثالث، وما يصل إلى 10 آلاف درهم بحد أقصى.

– يتم تغريم المركبات المسجلة خارج أبو ظبي دون رصيد حسابي كافٍ بقيمة 50 درهماً في اليوم بعد فترة السماح البالغة عشرة أيام عمل.

– العبث بلوحات ترخيص المركبات لتجنب دفع الرسوم سيؤدي إلى غرامة قدرها 10،000 درهم.

– التسبب في إتلاف أي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو أبواب الرسوم سيؤدي إلى غرامة قدرها 10،000 درهم.

وسبق أن أكدت وزارة النقل أنها ستعمل على تطوير نظام إلكتروني متطور ومتكامل، من خلال نظام النقل المتكامل، لمراقبة حركة مركبات عبور المناطق التي يتم تثبيتها باستخدام تعرفة الطريق.

وفقًا للمادتين 2 و 3 من القانون رقم 17، فإن وزارة النقل مسؤولة عن تحديد المناطق التي سيتم فيها تنفيذ رسوم الطرق والمبلغ الواجب دفعه وأوقات التشغيل. وسيتعين بعد ذلك الموافقة على القرار من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.