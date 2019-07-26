الامارات | قرار تملك المسكن في مجمع الرقايب خلال 3 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار تملك المسكن في مجمع الرقايب خلال 3 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّمت وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، 240 مواطناً قرارات تملك مساكنهم في مجمع «الرقايب 2» في إمارة عجمان، حيث استلم أسرع مواطن قرار تملك مسكنه خلال ثلاث دقائق من تسجيل بياناته عبر النظام الإلكتروني، بدلاً من الانتظار 120 يوماً لتقديم طلب التمليك عبر الموقع الإلكتروني.

وقالت مديرة إدارة الإسكان في الوزارة، المهندسة ابتسام محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة وجهت رسائل نصية إلى 400 مواطن من المسجلين لديها في مجمع الرقايب (1) و(2) من أجل إتمام إجراءات تملك مساكنهم رسمياً عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال الحضور إلى مكان وجود فريق الوزارة في المجمع السكني، من أجل تسليمهم قرار تمليك مساكنهم.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت، الثلاثاء الماضي، مبادرة «يايين ولسعادتكم متعنين» في مجمع «الرقايب 2» بإمارة عجمان، لتسليم المواطنين قرار تملك مساكنهم وفقاً للشروط المتبعة، ومنها أن يكون المواطن قد سكن في مسكنه الحكومي لمدة عام كامل، وأن يحضر معه فاتورة كهرباء مسجلة باسمه، وبطاقة الهوية، لافتة إلى أن الوزارة تقدم خدمة مجانية لمساعدة المواطنين من خلال الوصول إليهم لتسليمهم قرار تملك مساكنهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وأضافت أن المبادرة اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين، حيث تسعى من خلال ذلك إلى إدخال السعادة في نفوس المستفيدين، خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من خلال تقليص إجراءاتهم، واختصار الوقت المخصص للحصول على الخدمة.

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وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم مفهوم السعادة والإيجابية وجودة الحياة بين أفراد المجتمع، من خلال إطلاق المبادرات ذات العلاقة، ما يسهم في تحقيق الإنجازات التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.

وذكرت أن الوزارة أطلقت مبادرة «سيارة السعادة» ضمن المبادرة الرئيسة «يايين ولسعادتكم متعنين»، التي تهدف لزيارة كبار المواطنين المستوفين لشروط تملك المساكن الحكومية في منازلهم، وإنجاز معاملات التمليك لهم بشكل فوري، دون حاجة إلى تكبد عناء التنقل.

وأوضحت أن على المواطنين الذين لم يستفيدوا من المبادرة التقدم للحصول على قرار تملك مسكن عبر تطبيق الوزارة الذكي، أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أن الوزارة طورت خدماتها، بهدف توفر الجهد والوقت على متعامليها، وحرصاً منها على الارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير خدمات لمختلف شرائح المجتمع، وفق أرقى المواصفات، عبر تذليل العقبات أمامهم، وإنجاز كل ما يحتاجون إليه بسهولة ويسر، الأمر الذي يحقق استراتيجية الوزارة في تحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي تقدمها، ما ينعكس بمجمله على دعم توجه الدولة لتبوؤ المركز الأول عالمياً في مؤشرات السعادة العالمية.