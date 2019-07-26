الامارات | طالب يتهم 5 شبان بالاعتداء عليه وتصويره

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يتهم 5 شبان بالاعتداء عليه وتصويره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي نظر قضية طالب يتهم خمسة شبان بالاعتداء الجنسي عليه، بعد أن استدرجوه عن طريق «سناب شات» إلى منزل أحدهم، وصوروا واقعة الاعتداء، ونشروها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة مقبلة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المجني عليه تربطه بالمتهمين علاقة سطحية، إذ التقى بعضهم أثناء ممارسة الرياضة في نادٍ صحي، فيما أحدهم يدرس معه في المدرسة نفسها. وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه عبر تطبيق «سناب شات»، وطلب منه في السادسة و45 دقيقة من صباح يوم الواقعة لقاءه خارج المنزل، حتى يذهبا مع عدد من الأصدقاء لتناول وجبة الإفطار في أحد المطاعم (كافتيريا) القريبة من منزل المجني عليه، فوافق الأخير، وركب معهم السيارة، فقال أحد المتهمين إنه يعرف «كافتيريا» في منطقة المزهر، وهي تبعد عن منزل المجني عليه، واتفق الجميع على الذهاب إليها.

وأثناء سيرهم إلى «الكافتيريا» فوجئ المجني عليه بأن السيارة توقفت أمام منزل، تبين فيما بعد أنه ملك لأسرة أحد المتهمين، ثم ترجلوا جميعاً من السيارة، وطلبوا من المجني عليه الدخول معهم إلى «المجلس»، وبعد نحو 10 دقائق، طلب منه أحدهم أن يرافقه إلى إحدى الغرف المجاورة للمجلس، وأثناء وجودهما معاً اعتدى عليه كرهاً، ثم تناوب بقية المتهمين الاعتداء عليه، ثم أعاده أحد المتهمين إلى منزله بسيارته، وطلب منه عدم ذكر ما فعلوا لأي شخص.

وفي مساء اليوم ذاته، قصّ المجني عليه ما حدث معه إلى أخيه الأكبر، الذي أخبر الأسرة التي تولت إبلاغ الشرطة بالواقعة.