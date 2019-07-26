الامارات | «إسلامية دبي» تحدد أسعار مشروع الأضاحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تحدد أسعار مشروع الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، خلال اجتماع عقدته مع الموردين والجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة، الأسعار الخاصة بمشروع الأضاحي 1440، على أن يكون سعر الأضحية داخل الدولة 650 درهماً، وخارج الدولة 350 درهماً.

وعقد مدير إدارة المؤسسات الخيرية، محمد مصبح ضاحي، اجتماعاً مع وفود تابعة لمختلف الجهات الخيرية التي تشرف عليها الدائرة، وتم تحديد الأسعار الخاصة بمشروعات الأضاحي لهذا العام.

وقال ضاحي إن مشروع الأضاحي يتم تنفيذه سنوياً من خلال تفويض الجمعيات الخيرية، بالتعاون مع أهل الخير والمحسنين، الذين يقدمون أضحيتهم نقداً، بشراء أضحيتهم وذبحها وتوزيعها، بإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.