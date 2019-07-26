الامارات | «صحة دبي» تنفذ برامج ومبادرات مجتمعية لزيادة الخصوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تنفذ برامج ومبادرات مجتمعية لزيادة الخصوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تعمل على إعداد برامج ومبادرات مجتمعية لمعالجة مؤشر نقص الخصوبة لدى المواطنين، تستهدف طلبة المدارس والجامعات، وفق مديرة مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، هناء طحوارة، التي أكدت أن المركز سينفذ مبادرة مجتمعية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، قبل نهاية العام الجاري، تعالج مشكلة تأخر الزواج.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرات التي ستنفذها الهيئة تسهم في رفع نسبة الخصوبة لدى المواطنين، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة جامعة زايد وكليات التقنية العليا في دبي قبل نهاية العام الجاري.

ولفتت طحوارة إلى أن المؤشرات الاستراتيجية لخطة دبي 2020، تهدف إلى الإسهام في زيادة مؤشر الخصوبة لدى المواطنين، من خلال تنفيذ عدد من مبادرات وبرامج تعزز الوعي الصحي للوقاية من الأمراض السائدة التي تؤثر سلباً في مستوى الخصوبة.

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وذكرت أن المركز أنجز عدداً من الأبحاث الطبية، بهدف استشراف المستقبل من خلال المشاركة في إعداد بحوث طبية تهدف للوصول إلى أفضل الطرق في تشخيص وعلاج العقم.

وأضافت أن المركز نجح أيضاً في تنفيذ مبادرات وبرامج مجتمعية تتعلق بتبيان مضار السمنة والتدخين من خلال حملات وزيارات الميدانية إلى المدارس والجامعات.

يذكر أن المركز يقدم 15 خدمة لمرضى العقم وتأخر الإنجاب، متمثلة في خدمات أطفال الأنابيب، والحقن المجهري، والتلقيح الاصطناعي، وتحديد جنس المولود، وتقنية «بي سي آر»، وتقنية «مايكرو اراي»، وفحص الأنسجة المطابقة، وسحب الحيوانات المنوية من الخصية، وتحفيز التبويض، ومنظار الرحم، والكشف عن سرطان عنق الرحم، وعلاج تكيس المبايض، وعلاج الالتهابات التناسلية، ومتابعة عدد الحويصلات وحجم الرحم بعد بدء العلاج، ومتابعة نمو الجنين في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.