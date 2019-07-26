"قبعات للعمال" للوقاية من أشعة الشمس

أم القيوين (الاتحاد) نظمت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين حملة توعية للوقاية من الإنهاك الحراري، الذي يتعرض له العمال في المواقع الإنشائية خلال فصل الصيف، واستفاد من الحملة أكثر من 520 عاملاً في مختلف مناطق الإمارة. وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن الحملة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، التي تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة العامة، ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع.

وأشار الملازم أول علي سالم بن فاضل، مدير فرع الإعلام والعلاقات العامة إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تطلقها إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، واشتملت على توزيع مياه باردة وعصائر ومثلجات، وقبعات للوقاية من أشعة الشمس.

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