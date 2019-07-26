أمل القبيسي تستقبل سفير كوريا الجنوبية

أبوظبي ( الاتحاد) استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كوون يونج وو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في شتى المجالات لا سيما البرلمانية منها.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية تشهد نمواً كبيراً في مختلف المجالات، مستعرضة النتائج المهمة التي تحققت عقب الزيارات التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا الجنوبية، مؤكدة أن تلك الزيارات دشنت عهداً جديداً لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها. وأشاد سفير كوريا الجنوبية بالمسيرة البرلمانية في دولة الإمارات وبدور المجلس الوطني الاتحادي وبنشاطه على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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