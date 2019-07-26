"أخبار الساعة": تنويع شراكات الإمارات الاستراتيجية

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص دولة الإمارات على تنويع علاقاتها الخارجية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية، وبما يصب في مصلحة تحقيق مصالحها الوطنية العليا، ويخدم أهدافها التنموية الطموحة.

وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «تنويع شراكات الإمارات الاستراتيجية وتعزيزها» - إن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، تحرص على تنويع علاقاتها الخارجية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية.

ولفتت النشرة إلى أنه في هذا السياق جاءت الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة، أمس الأول، والتي توجت بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم هدفها تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

ونوهت إلى المباحثات التي أجراها سموه مع جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا عكست حرص قيادتي الدولتين على الارتقاء بمسار هذه العلاقات، وتوسيع آفاق ومجالات التعاون والعمل المشترك بينهما وتنويعها تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وذلك في ظل ما تتميز به علاقات الجانبين من إمكانات وفرص كبيرة للنمو، وخاصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي، كما أظهرت هذه المباحثات أيضا توافق رؤى الدولتين فيما يتعلق بمحاربة آفتي التطرف والإرهاب، والعمل معاً على ترسيخ ونشر قيم التسامح والتعاون والتعايش المشترك بين شعوب العالم لتنعم بالأمن والاستقرار والتقدم. وقالت: في سياق تنويع علاقات الإمارات الخارجية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ، فقد أسست زيارة الدولة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لمرحلة جديدة من الشراكة «الإماراتية - الصينية»، عنوانها التفاهم المشترك إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وفتح آفاق واعدة أمام مستقبل العلاقات الثنائية تواكب طموحات البلدين والشعبين الصديقين، وتستجيب إلى تطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والرخاء والازدهار.

واختتمت افتتاحيتها بالقول، إن التوجه نحو تنويع العلاقات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية إنما يؤكد حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وتوظيفها في بناء تنمية شاملة ومستدامة في المجالات كافة».