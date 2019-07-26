استولى على جوائز مسابقات بالاحتيال

أبوظبي (الاتحاد)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام شاب (عربي)، يعمل لدى إحدى الجهات المحلية، ومشرف على جوائز سحوبات في برنامج مسابقات، بالاستيلاء على جوائز عينية وقيمة، وهدايا أخرى من خلال استغلاله لوظيفته في الإشراف على مجموعة من السحوبات التابعة لجهة عمله، والتي تتيح لعملاء المحال التجارية، فرصة الفوز بجوائز مالية وعينية لجلسة 10 سبتمبر المقبل، لاستدعاء شهود العيان، ولاستعداد محامي الدفاع لتقديم مذكرة شارحة عن موكله.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى القضاء بتهمة الاستيلاء على عدد من السيارات الفارهة، وذلك باستخدامه لجلباب، قام بربطه بإحكام لسحب ووضع أسماء أحد أقاربه في مجموعة من القسائم التي تخول لأصحابها الفوز في السحوبات، وذلك لكون المتهم هو الشخص المعني والمكلف من جهة عمله بالإشراف على تنفيذ سحوبات تمنح المشاركين فرصة الفوز بالجوائز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم شرع في دس القسائم التي تحمل أسماء أقاربه في جلباب بداخل الملابس التي كان يرتديها، وأنه أثناء بدء عملية السحب، قام باستخراج هذه القسائم من داخل الجلباب، بطريقة احتيالية توهم الآخرين بأنه قام باستخراج القسائم من داخل صندوق السحوبات. وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر ودفع قيمة السيارات التي قام بالاستيلاء عليها بطرق احتيالية. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. وأمام المحكمة أقر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وطلب دفاعه الحاضر معه تكفيله بأي ضمان تراه المحكمة، متعهداً بتقديم ما يفيد سداد سداد المبالغ المالية المترتبة عليه، التي تضمنت قيمة سيارتي نيسان استولى عليها من خلال عملية السحب، وإعادة الجوائز الأخرى التي تحصل عليها إلى الجهة المنظمة لفعاليات الجوائز، بالإضافة إلى تحصله على 23 ألف ميل لرصيد نقاط طيران. وطلب الدفاع أجلاً لتقديم مذكرة شارحة بدفاعه، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.