مذكرة تفاهم لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية

دبي (الاتحاد) جددت وزارة التغير المناخي والبيئة وماجد الفطيم للتجزئة، والتي تدير كارفور في الإمارات، مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والخاصة بتسويق المنتجات الزراعية الوطنية في كافة متاجر كارفور على مستوى الدولة للسنة الثالثة على التوالي.

وقع تجديد المذكرة سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفيليب بجييون، المدير الإقليمي لكارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى ماجد الفطيم للتجزئة مهام تقييم معايير السلامة والنظافة لكافة الموردين المحليين لكارفور خاصة بالنسبة للمواد الغذائية قبل الموافقة الأخيرة لاختيار الموردين بشكل نهائي. كما تلتزم كارفور باختيار الموردين من المزارعين المواطنين والبضائع التي سيتم عرضها في مراكز التسوق التابعة لها.

وقال سلطان علوان: تعزيز التنوع الغذائي يمثل واحدة من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في دولة الإمارات، وضمن أهدافها الاستراتيجية لتحقيق استدامة القطاع الزراعي في الدولة وتحفيز المزارعين المواطنين وخلق مزيد من فرص العمل المتعلقة بالقطاع.

ومن جانبه، قال فيليب بجييون: نوّد أن يعلم مزارعونا المحليون، أننا سنشتري ما يزرعون، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، ويعطي زبائننا الفرصة للاستمتاع بخيرات الطبيعة من المزرعة إلى موائدهم.

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