رأس الخيمة(الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية فرع البرامج المجتمعية بالتعاون مع مركز «الحمرا مول» التجاري برأس الخيمة، برنامج (صيفنا آمن 3) للعام الثالث على التوالي، والذي يستهدف جميع أفراد الجمهور ومرتادي المركز التجاري ويشمل العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية.

وقال المقدم سعيد مطر الخاطري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، خلال الإطلاق، بأن البرنامج يشمل العديد من الأنشطة الترفيهية وألعاب الأطفال، وتقديم محاضرات تثقيفية وتوعوية، ومسابقات ثقافية ترفيهية متنوعة ومرسم حُر ورحلات للأطفال من المول إلى جزيرة المرجان، والعديد من الفقرات والأنشطة المتميزة.

ودعا الخاطري جميع أفراد الجمهور والأُسر على وجه الخصوص إلى المشاركة ضمن برنامج (صيفنا آمن 3) للاستفادة من الأنشطة والفعاليات المقدمة بهدف تعزيز الترابط بين الشرطة والمجتمع، من خلال تقديم البرامج المجتمعية المتميزة التي تخدم الجمهور وتسعى إلى إسعاده.

ومن جانبها، أكدت النقيب موزة الخابوري، بأن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحرص على تعريف الجمهور بشكل عام وشريحة الأطفال والناشئة بشكل خاص، على مهام الشرطة المجتمعية في معالجة وحل المشكلات المجتمعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مجتمعية شرطة رأس الخيمة" تطلق "صيفنا آمن 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.