خلال عام واحد.. يرتكب 106 مخالفات غرامتها 1.1 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد) ضبطت إحدى دوريات الأنجاد التابعة لمركز شرطة واسط الشامل بشرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً، ارتكب 106 مخالفات تتعلق بتحميل ركاب من دون ترخيص تابعة لمواصلات الشارقة، وبلغت مجموع غراماتها المالية مليوناً و138 ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة ارتكابه لمخالفة تحميل الركاب من الطريق.

وقال المقدم محمد عبدالرحمن بن قصمول مدير مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة: «إن السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال عام واحد فقط، وكانت أول مخالفة يرتكبها بتاريخ 16 أغسطس 2018م».

وأشار إلى أنه تم ضبط السائق المخالف بتاريخ 24 يوليو الجاري بواسطة دورية تابعة للمركز، وقد تبين عند التدقيق في بيانات السائق ارتكابه 106 مخالفات بلغت قيمتها مليوناً و138 ألف درهم.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين للالتزام باللوائح والقوانين المرورية.

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