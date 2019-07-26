تبرع بالدم في "طيران شرطة أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع بنك الدم التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حملة تبرع بالدم في مبنى الإدارة، بمشاركة عدد من الضباط والمنتسبين وذلك ضمن مبادرات عام التسامح 2019.

وأوضح العقيد طيار عبيد محمد سبيت الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن الحملة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي وتزامناً مع عام التسامح، مؤكداً أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهدافاً إنسانية نبيلة، ويساهم في نشر ثقافة التبرع بالدم.

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