"خيرية محمد بن راشد" تدعم جهود "صندوق الفرج" الإنسانية

دبي (وام)

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مع صندوق الفرج اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية لتفعيل وتضافر الجهود للارتقاء بعمل الصندوق في تقديم المساعدات الإنسانية للفئات ذات الحاجة التي تستفيد من خدمات الصندوق، وترسيخها تجاه المجتمع.

وقع الاتفاقية، المستشار ابراهيم بوملحة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور أحمد سعيد البادي عضو مجلس أمناء الصندوق.

وقال المستشار بوملحة، إنه ضمن برنامج المساعدات الداخلية الذي تنفذه المؤسسة لمساعدة المحتاجين قدمت تبرعا بقيمة مليون درهم لصندوق الفرج، وهي الجهة المشرفة على مساعدة نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بالدولة من أصحاب القضايا المالية البسيطة.

وأوضح أن هذا العمل الخيري المشترك بين المؤسسة وصندوق الفرج يأتي في إطار تفعيل التعاون بين المؤسسة والجهات الأخرى في الدولة، دعماً للجهود المشترَكة من أجل مساعدة المحتاجين، وتماشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه المؤسسة.

من جانبه، قال الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، إن العمل الإنساني في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة هو نهج وسبيل إلى المزيد من الخير للمتلقي والمُعطي أيضاً، ومن أهم سماته أنه عمل مؤسسي تتكاتف فيه الجهود وتتكامل مع بعضها بعضاً.. مشيراً إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أصبحت خلال سنوات قصيرة إحدى المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والخيري.

حضر توقيع الاتفاقية صالح زاهر مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومن جانب صندوق فرج صقر سالم النعيمي المدير التنفيذي، وصالح الكتبي مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.