3.2 مليون ساعة تطوع على مستوى الدولة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بلغ عدد المتطوعين من الشباب والفتيات وكبار المواطنين على مستوى الدولة 405 آلاف و493 متطوعاً، وذلك وفق آخر إحصاءات منصة «متطوعين.إمارات» التي تجمع خطط العمل التطوعي في الدولة والأنشطة والفعاليات التي بلغت 7 آلاف و382 فرصة عمل تطوعي.

وأفادت منصة «متطوعين.إمارات» بأن عدد الساعات التطوعية التي بذلها المتطوعون قد وصلت إلى ثلاثة ملايين و227 ألفاً و44 ساعة عمل تطوعية في 449 مؤسسة معنية بالعمل الميداني في خدمة المجتمع.

وذكرت المنصة أنها تهدف إلى توسيع نطاق العمل التطوعي في الدولة من خلال تسهيل انضمام المتطوعين إلى المنصة التي تقوم بدور الوسيط، وربطهم بالفرص التطوعية المتاحة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أنها تسهل عملية بحث المتطوعين عن فرص التطوع حسب اهتماماتهم وخبراتهم، حيث يقومون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على موقع المنصة في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتها.

وتعرض المنصة حاليا فرصاً تطوعية عدة أهمها «برنامج إكسبو 2020» والذي يهدف إلى إشراك أكثر من 30 ألف متطوع متطوعة من المواطنين والمقيمين من جميع أنحاء الدولة للمساهمة في إقامة المعرض الدولي الاستثنائي الذي يستقبل ملايين الزوار والمشاركين، حيث سيؤدي متطوعو «إكسبو 2020» دوراً أساسياً في الترحيب بالعالم في دولة الإمارات، وعرض الثقافة الإماراتية الأصيلة وإظهار القيم التي تمثل الدولة.

وتضم المنصة طلبات للمتطوعين من جهات حكومية، ومنها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتعليم الموظفين الأجانب بأسس وقواعد اللغة العربية وأهم المفردات الخاصة بلغة الضاد، بحيث يتطلب 5 من المتطوعين والمتطوعات لإنجاز ساعات عمل تطوعي تقدر بـ 20 ألف ساعة.

وتضم الفرص التطوعية على منصة «متطوعين.إمارات»، حيث يدعم برنامج «ساند» مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين والذي يطلب عدداً من المتطوعين في الفترة من 9-12 سبتمبر القادم الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، بحيث يقوم متطوعو ساند بأدوار تتعلق بتقييم المخاطر وتقديم الإسعافات الأولية وإدارة الحشود، ويشترط للتقدم للفرص التطوعية أن يكون الشخص متطوع في برنامج ساند وأن يكون أنجز المستوى المتوسط لتدريبات ساند (الدورة الأساسية).

ويقدم فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ دورة بعنوان «مرشدي السلامة» في مركز أبوظبي للمعارض في 31 أغسطس المقبل، والتي تهدف إلى معرفة طرق الخروج والنجاة ومعرفة، وفهم اللوحات الخاصة بالإخلاء، والتصرف الصحيح في أثناء حالات الطوارئ، والتعرف على أنواع الحرائق والطفايات المستخدمة ومعرفة أماكن نقاط التجمع، وتشمل شروط الفرصة التطوعية أن يكون عدد المتقدمين خمسة من الذكور فقط والعمر لا يقل عن 18 سنة.

ويطلب فريق سفراء الخير التطوعي التابع لمؤسسة سيفاني، مشاركة المتطوعين في برنامج «اختار ولك الخيار» الذي بدأ في مطلع يوليو الجاري، ويستمر إلى 30 أغسطس القادم في الشارقة، بحيث يهدف البرنامج إلى تجميع الملابس المدرسية القديمة واستبدالها بالجديدة وعمل ورشات إعادة تدوير الملابس المجمعة.