تتهم زوجها بتبديد "عش الزوجية"

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم (زوج) باختلاس منقولات «عش الزوجية» من محل الإقامة الزوجية التي تجمع الزوج (المتهم) والشاكية (الزوجة)، للنطق بالحكم لجلسة 15 سبتمبر القادم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نشوب خلاف ونزاع مستمر بين الزوجين خلال أول سنة من الزواج الذي تعاقبت وتفاقمت معه المشاكل تلو الأخرى، إلى أن قررت الزوجة مغادرة بيت الزوجية، فطالب الزوج بالصلح وبعودتها إلى منزل الزوجية.

وبينما كانت الزوجة تريد الدخول لبيت زوجها في مدينة العين، قام الزوج بطردها لأنها تركت البيت دون موافقته. وقال لها: «اذهبي إلى بيت أبيك ولا تعودي لهذا المكان حتى يرجع إليك عقلك». فتوجهت الزوجة إلى بيت والدها وأخبرته بما حصل معها من مشادة كلامية بينها وبين زوجها وأنه لا يريدها.

فذهب والدها إلى بيت الزوج لطلب الصلح، ولكن الزوج اشترط أموراً على زوجته فأبى والد الزوجة، وقال له طلقها، فأنت لا تصلح زوجاً لها، وطلب من زوج ابنته أن يسمح لابنته بأخذ أغراضها ومنقولات تخصها، فوافق على طلب والدها. وعندما قدمت الزوجة لأخذ المنقولات والحقائب من بيت زوجها، تنكر الزوج لطلب زوجته، وقال لها:« لم لا تعودين لبيتك وتنسين ما حصل، ولنبدأ بصفحة جديدة»، فأصرت الزوجة على أخذ المنقولات الخاصة بها، فأبى الزوج وطردها. وبعدها توجهت الزوجة مع والدها إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ ضد الزوج.

وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي استمعت إلى كل من الزوج والزوجة، وعليه قرر قاضي المحكمة بحسم النزاع وتسوية الخلاف بين الزوجين، طالباً وجود كل من والد الزوج ووالد الزوجة لإصلاح ذات البين، وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الزوجة، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالجلسة الأخيرة أكدت الزوجة أن الزوج سبق له تطليقها غيابيا ولديها ما يفيد ذلك، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.