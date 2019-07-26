شرطة أبوظبي توقع مذكرة تعاون مع "البيت متوحد"

أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي توقيع مذكرة تعاون بين شرطة أبوظبي وجمعية البيت متوحد بهدف دعم المشاركة وترسيخ مفهوم التطوع والأمن المجتمعي.

وقع على المذكرة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد.

وأكد الشريفي، حرص شرطة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات الشرطية لدعم جميع الفئات المجتمعية، لافتاً إلى أن الشرطة ستوفر كل إمكاناتها لأجل إنجاح وتفعيل أهداف المذكرة.

‏‎وقال القبيسي: إن الاتفاق يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية المتميزة كافة، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي تملك الإمكانيات التقنية والبشرية الكفيلة لتعزيز مسيرة الأمن والطمأنينة.

‏‎وذكر العقيد الدكتور حمود العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن مذكرة التعاون تهدف إلى رفع الوعي بمفاهيم الشراكة بين فئات المجتمع بما يدعم مناخ الأمن والاستقرار، ونشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته لأعضاء مبادرة كلنا شرطة ومنتسبي الشرطة.

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