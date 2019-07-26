هزاع بن زايد: محمد بن زايد قامة عالمية داعمة للتطور

أبوظبي (الاتحاد) وصف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالقامة العربية العالمية الداعمة للعلم والتكنولوجيا والتطور.

وبارك لسموه منحه شهادة بروفيسور فخرية من جامعة تسينغهوا الصينية، معتبراً ذلك تكريماً وتقديراً رفيعاً يليق بسموه.

وقال: «مبارك للشيخ محمد بن زايد منحه شهادة بروفيسور فخرية من جامعة تسينغهوا الصينية، تقدير رفيع وتكريم يليق بقامة قيادية عربية عالمية داعمة للعلم والتكنولوجيا والتطور سبيلاً للتلاقي بين البشر، ولحياة أفضل عنوانها التفاؤل والإيجابية والنماء».

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