"الوطني للأرصاد" و"بيئة أبوظبي" يستكشفان آفاق التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المركز الوطني للأرصاد وفداً من هيئة البيئة في أبوظبي برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة للهيئة والوفد المرافق لها، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الاطلاع على آخر المستجدات والتكنولوجيات المستخدمة في قطاع الأرصاد الجوية وكيفية الاستفادة منها في مجال الرصد البيئي، تحقيقاً للتنمية المستدامة المنشودة.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد: «نحن سعداء بزيارة وفد هيئة البيئة إلى المركز، والتي تأتي تأكيداً على الحرص المشترك للمركز والهيئة على تعزيز وسائل التواصل المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات وتبني أفضل التجارب والممارسات. مما يسهم في تعزيز منظومة العمل الحكومي في الإمارة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».

وأكّد المندوس على أهمية العمل جنباً إلى جنب مع الهيئة في ما يتعلق بالأرصاد الجوية والبيئية بهدف دعم القطاع البيئي بكل الوسائل المتاحة تماشياً مع الرؤية البيئية في أبوظبي 2030، وتحقيقاً للتنمية المستدامة المنشودة. مما يعزز صون التراث الطبيعي للإمارة، فضلاً عن ترسيخ المكانة المتقدمة للدولة في هذا القطاع عالمياً. من جهتها عبّرت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، عن سعادتها بزيارة المركز الوطني للأرصاد، والتي أتاحت لها الفرصة للاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات التي يعتمدها المركز في مجال الأرصاد الجوية، وكيفية الاستفادة منها لدعم جهود الهيئة الدؤوبة لحماية البيئة في إمارة أبوظبي.

وأضافت: «لقد تم تأسيس هيئة البيئة- أبوظبي، بهدف حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومراقبتها، إلى جانب التنسيق مع باقي الجهات الحكومية في مجالات البحوث والدراسات والبرامج المتعلقة بشؤون البيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار توحيد الجهود مع مختلف الأطراف للحفاظ على المقدرات البيئية والموارد الطبيعية في الإمارة»، مؤكدةً حرص الهيئة على دعم الابتكار في هذا القطاع بين فئة الشباب بشكل خاص، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لديهم في ما يتعلق بالقضايا البيئية الملحة، وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي. وتخلل الزيارة تعريف الوفد بمهام وأهداف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والاطلاع على إسهاماته منذ انطلاقته والدور الفاعل الذي يلعبه في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تحديات الأمن المائي، والمكانة العالمية الرائدة التي يتمتع بها البرنامج اليوم كملتقى للأبحاث العلمية المتقدمة القائمة على تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة في الأبحاث المتعلقة بالطقس والسحب.