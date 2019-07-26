"الإسلامية للأمن الغذائي" تشيد بالدور البارز للإمارات

نور سلطان (وام) أشاد يرلان بايداوليت، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان بمقر السفارة في العاصمة «نورسلطان» مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، حيث جرى بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أنشطة المنظمة.

وأكد السفير الجابر حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المنظمة باعتبار الإمارات تولي أهمية بالغة لشؤون الأمن الغذائي، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وقد عبر يرلان بايداوليت عن شكره لحكومة دولة الإمارات على دعمها تأسيس وتطوير المنظمة.

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