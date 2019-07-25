محمد بن زايد يعزي التونسيين في وفاة الرئيس السبسي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، التعازي إلى الشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.
وكتب سموه، على حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "خالص تعازينا إلى الشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "إذ نعرب عن مواساتنا إلى أسرة الفقيد، ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان ..ويديم على تونس وشعبها الأمن والاستقرار".
خالص تعازينا إلى الشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي .. وإذ نعرب عن مواساتنا الى أسرة الفقيد ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان ..ويديم على تونس وشعبها الأمن والاستقرار.
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