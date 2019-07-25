محمد بن راشد يعزي الشعب التونسي في وفاة الرئيس السبسي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، عن تعازيه للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وكتب سموه، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".
وأضف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالرئيس الراحل "قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار ... رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه .. وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان. وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائماً وأبداً".
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