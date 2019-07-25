الامارات | مواطن يستلم قرار تملك مسكنه في 3 دقائق بدلا من 120 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يستلم قرار تملك مسكنه في 3 دقائق بدلا من 120 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلمت وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، 240 مواطنا قرارات تملك مساكنهم في مجمع الرقايب 2 في إمارة عجمان، حيث استلم أسرع مواطن قرار تملك مسكنه خلال ثلاثة دقائق من تسجيل بياناته عبر النظام الإلكتروني بدلاً من انتظاره 120 يوماً لتقديم طلب التمليك عبر الموقع الإلكتروني.

وقالت مديرة إدارة الإسكان في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة ابتسام محمد الغويص السويدي، لـ "الامارات اليوم" إن الوزارة أرسلت رسائل نصية إلى 400 مواطنا من المسجلين لديها في مجمع الرقايب 1،2 من أجل إتمام إجراءات تملك مساكنهم بشكل رسمي عبر الموقع الالكتروني أو من خلال الحضور إلى مكان تواجد فريق الوزارة في المجمع السكني من أجل تسليمهم قرار تمليك مساكنهم.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت يوم الثلاثاء الماضي مبادرة “يايين ولسعادتكم متعنين" في مجمع الرقايب 2 بإمارة عجمان، تستمر مدة ثلاثة أيام لتسليم المواطنين قرار تملك مساكنهم وفقا للشروط المتعبة، ومنها أن يكون المواطن سكن في مسكنه الحكومي لمدة عام كامل، وأن يحضر معه فاتورة كهرباء مسجلة باسمه، وبطاقة الهوية، لافتة إلى أن الوزارة تقدم خدمة مجانية لمساعدة المواطنين من خلال الوصول إليهم لتسليمهم قرار تملك مساكنهم وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وأضافت أن المبادرة اختصرت الفترة الزمنية للموافقة على تسليم قرار تملك المساكن الحكومية للمواطنين، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى إدخال السعادة في نفوس المواطنين خصوصا كبار المواطنين وأصحاب الهمم وذلك بهدف تقليص إجراءاتهم واختصار الوقت المخصص للحصول على الخدمة.

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وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم مفهوم السعادة والإيجابية وجودة الحياة بين أفراد المجتمع من خلال إطلاق المبادرات ذات العلاقة ما يساهم في تحقيق الإنجازات التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.

وذكرت أن الوزارة أطلقت مبادرة "سيارة السعادة" ضمن المبادرة الرئيسية “يايين ولسعادتكم متعنين"، والتي تهدف لزيارة كبار المواطنين المستوفين لشروط تملك المساكن الحكومية في منازلهم وإنجاز جميع معاملات التمليك لهم وبشكل فوري دون حاجتهم تكبد عناء التنقل. ولفتت إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والسياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإيماناً من وزارة تطوير البنية التحتية بأهمية الاهتمام بفئة "كبار المواطنين" والعمل الدؤوب لتحقيق سعادتهم وجودة الحياة لهم.

وأوضحت أنه يجب على المواطنين الذين لم يستفيدوا من المبادرة التقدم للحصول على قرار تملكهم مسكنهم عبر تطبيق الوزارة الذكي للهواتف المتحركة المشغلة لنظامي (اندرويد وأبل) MOID)") أو من خلال الموقع الإلكتروني www.moid.gov.ae.

وأوضحت أن الوزارة طورت خدماتها بهدف توفر الجهد والوقت على متعامليها وحرصا منها على الارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرة إلى أن الوزرة تسعى لتوفير خدمات لمختلف شرائح المجتمع، وفق أرقى المواصفات عبر تذليل العقبات أمامهم وإنجاز كل ما يحتاجونه بسهولة ويسر الأمر الذي يحقق استراتيجية الوزارة في تحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي تقدمها ما ينعكس بمجمله على دعم توجه الدولة بتبوء المركز الأول عالميا في مؤشرات السعادة العالمية.