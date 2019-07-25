الامارات | شرطة الشارقة تضبط سائقاً ارتكب 106 مخالفات بمليون و138 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تضبط سائقاً ارتكب 106 مخالفات بمليون و138 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إحدى دوريات الانجاد التابعة لمركز شرطة واسط الشامل بشرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب من جنسية دولة آسيوية، يبلغ من العمر"31" عاماً ارتكب "106" مخالفات تحميل الركاب بدون ترخيص تابع لمواصلات الشارقة، بلغت قيمتها المالية مليونا و"138" ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة إرتكابه لمخالفة تحميل الركاب من الطريق.

وقال مدير مركز شرطة واسط الشامل بالانابة المقدم محمد عبدالرحمن بن قصمول: إن السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال عام واحد فقط.

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وأشار المقدم بن قصمول، إلى إنه تم ضبط السائق المخالف بتاريخ 24 يوليو الجاري بواسطة دورية تابعة للمركز، وقد تبين عند التدقيق في بيانات السائق على ارتكابه لـ "106" مخالفات بلغت قيمتها مليونا و"138" ألف درهم.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المرورية التي وضعت لسلامتهم على الطريق، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية.