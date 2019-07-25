مجموعة الإمارات تنظم دورة بروتوكولية لموظفيها بالتعاون مع كلية واشنطن

نظمت مجموعة الإمارات بالاشتراك مع "كلية واشنطن للبروتوكول" دورة لموظفيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مخصصة لتعزيز مهاراتهم في الشأن العام وكفاءة التواصل.

وقدمت الدورة، التي أقيمت في فندق جي دبليو ماريوت ماركي بدبي واستغرقت ثلاثة أيام، أساليب مختلفة للموظفين حول أفضل طريقة لتمثيل أنفسهم والشركة التي يعملون فيها كمسؤولين يحتلون مناصب رفيعة في بيئة عالمية. وتضمنت الجلسات، التي صممت خصيصاً لموظفي مجموعة الإمارات، دورات تدريبية حول التواصل بين الثقافات وبروتوكولات الأعمال، مثل الصور الاحترافية والتحية فضلاً عن تميز كبار الشخصيات وآداب المائدة وتناول الطعام.

وقالت أميرة الفلاسي، نائب رئيس توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات: "نحرص دائماً على الاستثمار في دورات ومبادرات توفر لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً متنوعة لتطوير حياتهم المهنية وتنمية مهاراتهم. وقد أتاحت شراكتنا مع كلية واشنطن أمام موظفينا المواطنين فرصة فريدة للتواصل مع متخصصين في هذا المجال والتعلم وتطوير ملَكاتهم. ولن يقتصر تأثير المعارف التي اكتسبوها من هذه الدورة التدريبية على التميز في مكان عمل ديناميكي متعدد الجنسيات مثل مجموعة الإمارات فقط، بل ستساهم أيضاً في إعدادهم ليصبحوا قادة أفضل مستقبلاً في مجالاتهم".

واستقطبت مجموعة الإمارات منذ تأسيسها أعداداً كبيرة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تولوا مختلف المراكز والأدوار، بما في ذلك الإدارة العليا. وتهدف المجموعة من خلال استراتيجيتها للتوطين "رحلتي"، توظيف مواطني دولة الإمارات والاحتفاظ بهم، وتطوير معارفهم ومهاراتهم وإعدادهم للقيام بأدوارهم الوظيفية والمهنية.

وتوفر كلية واشنطن للبروتوكول خبرات في مجال البروتوكول وآداب العمل ومهارات الاتصال في جميع أنحاء العالم باستخدام أعلى المعايير التعليمية. ومن خلال التدريب على بروتوكول الأعمال وآداب الثقافات والذكاء الاجتماعي، تزود الكلية المهنيين بالسلوكيات الضرورية اللازمة لبناء علاقات دائمة في حياتهم المهنية.