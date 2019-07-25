الامارات | بالفيديو .. إطلاق نظام التعرفة المرورية على مداخل ومخارج أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إطلاق نظام التعرفة المرورية على مداخل ومخارج أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة النقل بأبوظبي، عن تطبيق مشروع التعرفة المرورية في الشوارع الرئيسة للعاصمة، اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، رقم (17) لسنة 2017 بشأن تطبيق نظام التعرفة المرورية في الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وأفادت الدائرة - خلال مؤتمر صحافي منعقد حالياً في مقرها الرئيس - بأن نظام التعرفة المرورية، يعمل على تقليل نسبة الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، موضحة أنه سيتم تطبيق النظام الجديد على مداخل العاصمة أبوظبي والشوارع الرئيسية، عند جسر المقطع وجسر المصفح وجسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد. كما وحددت الهيئة طرقاً بديلة للشوارع الخاضعة لنظام بوابات سالك في ابوظبي

وأشار إلى أن قيمة التعرفة المرورية لعبور لبوابات التعرفة المرورية، ستبلغ 4 دراهم للرحلة في أوقات الذروة (ساعتين في الصباح وساعتين في المساء)، من السبت إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً ولغاية 9:00 صباحاً ومن الساعة 5:00 مساءً ولغاية 7:00 مساءً، بينما باقي الساعات فستكون التعرفة درهمين فقط وخلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، منوهة إلى أن رسوم التسجيل في سالك ابوظبي تبلغ قيمة الشراء 100 درهم بما فيها 50 درهم رصيد في البطاقة.