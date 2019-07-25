كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أغلى المناطق في دبي هذا العام؟

كانت نخلة جميرا وتلال الإمارات و Il Primo Downtown أغلى المناطق في دبي في الربع الثاني من عام 2019.

أظهرت بيانات شركة الوساطة العقارية لوكشبيتات أن أربع عقارات في كل من نخلة جميرا وتلال الإمارات تم بيعها بقيمة 204.5 مليون درهم و 185.5 مليون درهم على التوالي، في حين أن عقارين في إعمار إلمار قد حققا 105.15 مليون درهم في الربع الأخير.

وكانت شقة في The One، نخلة جميرا، أغلى وحدة تم بيعها في الربع الثاني بقيمة 74 مليون درهم، تليها فيلا في تلال الإمارات بتكلفة 64 مليون درهم. وكانت وحدتان في Il Primo هما ثاني وثالث أغلى الصفقات، حيث تم بيعها بمبلغ 63.412 مليون درهم و 57.65 مليون درهم.

كشفت بيانات من “لوكسبيتات” أن الأسعار الإجمالية تراجعت بنسبة 6.34 في المائة في النصف الأول من عام 2019 مع انخفاض ملحوظ في نخلة جميرا (-19.5 في المائة) ودبي مارينا (-20 في المائة) والإمارات ليفنج (16.7 في المائة) و ​​جي بي آر (-12 في المائة) وجي إل تي (11.3 في المائة)، في حين سجلت البراري ووسط المدينة ارتفاعًا بنسبة 8% و 5% على التوالي، بحسب خليج تايمز.

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وقالت ميشيل ليدارد، أخصائية المبيعات الفاخرة في Luxhabitat “على الرغم من أننا نتوقع أن يستمر سوق العقارات في الانخفاض بشكل معتدل في نهاية عام 2019، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى العرض والتباطؤ في نمو أكبر القطاعات الاقتصادية، فإننا نتوقع طلبًا قويًا، فالسوق أكثر ملاءمة للمستأجرين حيث أصبحت أكثر بأسعار معقولة”.

وبعد مجموعة من الحوافز الجديدة مثل التأشيرة طويلة الأجل واللوائح الصديقة للمستثم ، أشار ليدارد إلى أن العديد من الشركات تتطلع لاختبار السوق قبل الالتزام بخطط التوسع طويلة الأجل.

وكشف تحليل شامل لسوق دبي السكني في الربع الثاني من عام 2019 أن أكثر من 1711 فيلا و 6،409 شقة تم تداولها في السوق السكنية الإجمالية بقيمة إجمالية بلغت 20.4 مليار درهم. وكانت هناك زيادة في حجم المعاملات في السوق الثانوية إلى 13.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.83 في المائة، مقارنة بـ 12.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019، وفقًا لتحليلات “لوكسبيتات” استنادًا إلى بيانات من “بروبرتي مونيتور”.