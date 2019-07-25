كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| إماراتي يصنع منتجات تجميل طبيعية من دهن الإبل

يجلس جمال بخيت محمد عبد الله الفلاسي، 50 عاماً، في المطبخ الخلفي لمنزله في مجتمع المزهر في دبي، ويفتح حوضًا صغيرًا ويغسل بعضًا من عبواته التي تحتوي على ما يشبه الشمع الأصفر. هذا الكريم يشد الجلد ولا يحتوي على مواد كيميائية.

هذا الكريم يعمل حقًا مثل السحر، ويؤكد صاحب شركة The Wadak Cream أنه يمكن استخدامه في أي مكان على الجسم، ويحظى بشعبية كبيرة لدى النساء.

ما يجعل كريم الفلاسي محلي الصنع فريدًا من نوعه هو أنه مصنوع بشكل أساسي من دهن الجمل، وهو أحد المنتجات السبعة التي ينتجها باستخدام هذا المكون النادر، والذي يوجد في سنام الجمل.

وبدأ اهتمام الفلاسي باستخدام دهن الإبل منذ حوالي 20 عامًا، عندما تحدث صديق مقرب عن مشاهدة دهن الإبل على نطاق واسع في موريتانيا كجزء من الحياة اليومية، وهذا ألهمه للقيام برحلة إلى الدولة الأفريقية بنفسه ومعرفة المزيد.

Advertisements

وبمجرد وصوله إلى هناك، وتحت عين خبير موريتاني “في الصحراء”، تعرف الفلاسي على فوائد دهون الإبل وخصائصها وكيفية تحويلها إلى منتجات للعناية بالبشرة. وبعد عودته إلى الإمارات، أمضى عدة أشهر في التجريب، واتقان أسلوبه وجعل المنتجات أكثر ملاءمة لاحتياجات الناس في هذه المنطقة.

وتوصل الفلاسي إلى تصنيع كريمات وزيوت وصابون والعديد من المنتجات التي يقول إنه يمكن استخدامها لعلاج ضعف الشعر والعظام وآلام المفاصل والندبات والبثور وتشنجات الدورة الشهرية والجلد الرخو وشيخوخة البشرة.

وفي السنوات الأولى، كافح الفلاسي لإقناع الناس بهذه الفوائد، وتغير كل ذلك الآن، وغالباً ما يبيع الفلاسي مخزون منتجاته بالكامل،حيث يتراوح سعر منتجاته بين 60 إلى 100 درهم. ويستخدم مطبخه المنزلي لتصنيع جميع هذه المنتجات، ولديه جميع الشهادات ذات الصلة من السلطات الصحية والبلدية في دبي وأبو ظبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.