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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 25 يوليو 2019

بالصور| دبي غاردن سنتر يفتتح مركز جديد في جميرا

افتتحت Desert Group فرعا ثانيا لمركز دبي غاردن سنتر في جميرا 1، بجوار ميركاتو مول.

ويقدم المتجر الجديد مجموعة من النباتات الداخلية والخارجية والزهور والشجيرات، بالإضافة إلى مجموعة أنيقة من أواني النباتات، بالإضافة إلى الكثير من أثاث الحدائق.

وبدءًا من الحلي المزخرفة في الحديقة إلى إكسسوارات الشواء وحتى حلول المناظر الطبيعية، يمتلك دبي غاردن سنتر كل شيء، سواء كنت تزور الموقع الأصلي في شارع الشيخ زايد أو المكان الجديد مقابل تاون سنتر.

وفي جميرا، يوجد أيضًا محل لبيع الزهور مخصص لجميع أنواع أوراق الشجر الملونة.

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ويوجد في الجدول أيضًا مجموعة من ورش العمل والفصول الدراسية للأطفال والكبار على حد سواء. ويشمل هذا حتى الآن ورشة عمل للطيور الخشبية، وجلسة خبراء في رعاية النباتات الداخلية ودرس زراعة مجاني للأطفال فقط، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.